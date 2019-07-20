KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Müftülüğünde din görevlilerine vekalet yoluyla kurban kesimi semineri verildi.
İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülük konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Hasan Başiş, slayt ve video eşliğinde kurban ve kesimi hakkında bilgi verdi.
Başiş, kesilen kurbanların yurt içinde ihtiyaç sahiplerine yurt dışında ise başta açlık, yoksulluk ve savaşların yoğun olduğu bölgelerdeki mağdur ve ihtiyaç duyanlara ulaştırılacağını belirtti.
İl Müftüsü Mehmet Yaman ise vekalet yoluyla kesilen kurbanların etinin yanında mazlum coğrafyalara Türkiye'nin selamı, muhabbetinin götürüldüğünü anımsattı.
Seminere, kentteki vaizler, din görevlileri ve Kur'an kursu öğreticileri katıldı.