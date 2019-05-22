Din görevlilerine iletişim semineri verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de din görevlileri, vaizler, müftüler, Kur'an kursu öğreticilerine iletişim semineri verildi.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, AA muhabirine, kurumda çalışan 490 personele yönelik protokol kuralları, resmi ve sosyal davranış, iletişim konularında seminer düzenlediklerini söyledi.

Vaizler, ilçe müftüleri ve imamların da ayrı günde seminere geldiğini ifade eden Yaman, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Tahir Kasım Toprak'ın beşeri ilişkilerle ilgili bilgiler verdiğini dile getirdi.

Din görevlilerinin protokol kurallarını bilmesi, benimsemesi ve uygulamasının resmi ilişkiler ve sosyal hayat için önemi olduğunu vurgulayan Yaman, "Düzenlenen tarihlerde izinli ve hasta olanlar hariç tüm personelimiz bu seminerlere katıldı. İlçe müftülerimiz ve vaizlerimize ayrı seminer programı yapıldı. Kur'an kursu öğretmenlerimiz, imamlarımız, şoförlerimiz ve diğer görevlilerimiz bu seminerlere katıldı. Toplumla daha sağlıklı iletişim kurulması için bu tür seminerleri önemsiyoruz." dedi.