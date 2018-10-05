Dilendirilen çocuklara devlet koruması

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de dilendirilen iki çocuk, savcılık kararıyla ailesinden alınıp Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sevgi evlerine yerleştirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri, dilendirilen çocukların uyuşturucu, hırsızlık ve fuhuş gibi olaylara meyletmesinin önlenmesi amacıyla kent merkezinde cami önleri ve trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda denetimlerini sıklaştırdı.

Bu kapsamda, ekipler, Düvenönü kavşağında dilenen 11 yaşındaki H.M. ve Gültepe Mahallesi'nde dilenen 9 yaşındaki H.Ç'yi emniyete götürdü.

Çocuklar, Cumhuriyet savcısının talimatıyla ailelerinden alınarak koruyucu ve destekleyici tedbir uygulanması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Çocukların aileleriyle ilgili de Türk Ceza Kanunu'nun 229. maddesi gereği "dilencilik yaptırmak" suçundan işlem yapıldı.

Çocukların, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce sevgi evlerine yerleştirildiği öğrenildi.

Çocukların dilendirilmesinin önlenmesi amacıyla denetimlerin süreceği belirtildi.