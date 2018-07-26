Dilencinin üzerinden farklı şehirler için alınmış 9 otobüs bileti çıktı

KONYA (AA) - Konya'da zabıta ekiplerinin yakaladığı bir dilencinin üzerinden 1291 lira ve farklı şehirler için alınmış ileri tarihli 9 otobüs bileti çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tren garı civarında bir kişinin dilencilik yaptığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, 31 yaşındaki H.M'yi gözaltına alıp zabıta merkezine götürdü.

H.M'nin üzerinde yapılan aramada, farklı poşetler içerisine konulmuş 1291 lira ile Eskişehir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu farklı şehirler için alınmış ileri tarihli 9 otobüs bileti çıktı.

Aramada ele geçirilen paraya encümen kararıyla el konulurken H.M'ye idari para cezası uygulandı.