Dikilitaş Kültür Merkezi açıldı

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediyesi tarafından Dikilitaş Mahallesinde yapımı tamamlana kültür merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Merkezin açılışında konuşan Belediye Başkanı Fatih Duruay, "Her mahalleye kültür merkezi" projesi kapsamında başlattıkları Dikilitaş Kültür Merkezi'nin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Duruay, 530 metrekarelik alana kurulan, içerisinde muhtarlık ofisi, gelin odası, mutfak, lavabolar, çok amaçlı salon ve kurs odası bulunan merkezin mahalleye hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Mahalleye yaptıkları hizmetlerin merkezle sınırlı olmadığını, asfalt çalışmalarını, çocuk oyun alanlarını tamamladıklarını da kaydeden Duruay, halı saha yapımına da başlayacaklarını sözlerine ekledi.

Programında konuşan Murat Yıldırım ise kültür merkezindeki faaliyetlerle kültür ve geleneklerin sürdürüleceğini kaydederek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış programının ardından katılımcılara iftar verildi.

Törene, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Ankara milletvekili adayı Murat Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Selim Ak Ceylan, Gölbaşı Belediyesi meclis üyeleri, birim müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

