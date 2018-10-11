Dijitalleşme küresel ısınmaya sebeb oluyor

SİVAS (AA) - Günümüzde dijitalleşmeyle birlikte dijital nesnelerin sık ve uzun süre kullanımının iklim değişiliği ve küresel ısınmada etkili olduğu bildirildi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı ve pedagog Doç. Dr. Tuncay Di̇lci̇, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak dijitalleşme ve dijital nesnelerin doğru kullanımı yönünde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Dijital hayatın artık kaçınılmaz bir gerçek olduğuna ve hayatın her alanında yer aldığını ifade eden Dilci, böylece "nesnelerin interneti" denilen bir çağa girildiğini belirtti.

Bu çağın en önemli özelliğinin tüm şehirlerin ve yaşam alanlarının akıllı hale getirilmesi ve internet bağlarıyla birbirine bağlanması olduğunu ifade eden Dilci, "Bu durum gelecekte hayatımızı olabildiğince kolaylaştıracak ama doğru kullanılmadığında bir o kadar da risk taşıyacak." dedi.

Dijital nesnelerin sık ve uzun süre kullanımının olumsuz etkiler ortaya çıkardığına dikkati çeken Dilci, şunları söyledi:

"Ev ortamında kullanılan televizyon, tablet, telefon gibi dijital nesneler doğru kullanılmadığında ev içerisine karbondioksit salınımı gerçekleştiriyor. Bu karbondioksit hem doğrudan insana zarar veriyor hem de uzun vadede sera gazı etkisi yaratarak küresel ısınmaya sebep oluyor. Sadece cep telefonunu sürekli şarjda tutmak, yıl içerisinde 7 kilogram karbondioksit gazı üretiyor. Son zamanlarda dünyanın her yerinde doğa olayları patlak veriyor, sel felaketleri, aşırı yağışlar, kutuplardaki buzulların erimesi ve iklim değişikliklerinin hızlandığını görüyoruz. Bunların bir nedeni de dijital nesnelerin doğru kullanılmayışı olabilir."

Dilci, gelecek nesle yaşanabilir bir dünya bırakmak için dijital nesnelerin sağlıklı ve doğru bir şekilde kullanılmasının önemli olduğuna vurgu yaparak, mesai saati uygulamasının dijital nesneler için de geçerli olması gerektiğini kaydetti.

- "Dijital ortam ve dijital nesneler küresel ısınmaya davetiye çıkarıyor"



Bu sorunların önlenmesi için iş dışında dijital nesnelerin kapatılmasını öneren Dilci, şöyle devam etti:

"Dünyada yaklaşık 3 milyar 140 milyon kişinin internet yoluyla dijital nesnelere aboneliği söz konusu. Bu durumda atmosfere salınan karbondioksit gazı 21 milyar kilogramın üzerine çıkmakta. Bu da küresel ısınmaya davetiye çıkarmakta. Bunun önüne geçilebilmesi için her gece telefonlar kapatılmalı, trafik ışıkları nedeniyle trafikte harcanan zaman akıllı ışıklarla önlenmeli, evde televizyon uzaktan kumandayla değil fişten çekilerek kapatılmalı, bu diğer dijital aletlere de uygulanmalı. Böylece evde radyasyon etkisi yaratan maddeler de ortamdan uzaklaşmış olacak. Dijital ortam ve bu dijital nesneleri doğru kullanmamakla küresel ısınmaya davetiye çıkarıyoruz. Bunların bilinçli ve planlı kullanımı küresel ısınmayı önlemede etkin bir rol oynayacak. En basitinden bilgisayarları uyku modunda tutmamak, telefonu sürekli şarjda tutmamak ve akşam kapatmak, tableti, fırını gereksiz kullanmamak küresel ısınmayı önlemeye yardımcı olacaktır. Aslolan dijital nesnelere ve teknolojiye karşı oluşumuz değil, burada önemli olan onların doğru ve sağlıklı, insanlığın hizmetine yakışır bir şekilde kullanmak."