"Dijital Türkiye Fikir Maratonu" sona erdi
- İlk kez düzenlenen yarışmaya katılan takımlardan "Değnekçiler" birinci, "Piton" ikinci, "Tek Hat" üçüncü oldu
Genel 14.12.2019, 19:56
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin himayesinde, Türksat AŞ tarafından İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde ilki gerçekleştirilen "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" sona erdi.
Türksat'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, maratonda yarışan öğrenci takımlarından "Değnekçiler" birinci, "Piton" ikinci, "Tek Hat" üçüncü, "Medeniyet Elektronik" dördüncü, "Verticality For Everyone" ise beşinci oldu.
169 takımda 584 üniversite öğrencisinin yarıştığı maratonu birinci bitiren takıma 15, ikinciye 10, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.
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