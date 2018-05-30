Dijital taksi “Taxi 7x24” ile yollara çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyada ilk defa taksimetreyi içine alarak, mobil uygulamaları tablete uyarlayan Taxi 7x24 platformu, Turkcell’in güçlü 4.5G altyapısı ve uygulamalarını da kullanarak hem şoförler hem de müşterilere dijital yolculuğun keyfini yaşatacak.

Turkcell açıklamasına göre, dijitalleşme, Turkcell’in güçlü 4,5G altyapısını ve dijital uygulamalarını kullanan Taxi 7x24 platformuyla taksilere de geliyor. TETAŞ Elektronik’in yeni nesil taksi platformu Taxi 7x24, mobil iletişim, içerik ve ödeme altyapısı için Turkcell ile işbirliğine giderek taksileri dijital hale getiriyor.

Dijital taksi Taxi 7x24 ile taksiciler ve müşteriler daha güvenli ve konforlu yolculuk yapabilecek. Tek merkezden kontrol edilebilecek taksilerin hangi dakika nerede oldukları görülebilirken, dijital hale gelen taksimetreler de yine aynı merkezden sıra beklemeden kolayca uzaktan güncellenebilecek.

Sistem için her taksinin içine biri yolcu kullanımında olmak üzere iki adet tablet yerleştirilecek. Bu tabletler sayesinde şoförler, taksi çağrılarını kolayca alabilecek, gidecekleri yeri navigasyon üzerinden rahatlıkla bulabilecek. Müşteriler ise tablet üzerinden internete girecek, kendilerine sunulan içeriklerle keyifli yolculuğun tadını çıkaracak.





- Taksini BiP’le çağır Paycell ile öde







Tamamen yerli olan 7x24 platformunda taksi çağırma ve ödeme sistemleri de yerli olacak. Sisteme entegre hale getirilen BiP uygulaması ile yolcular kendisine en yakın taksiyi tek dokunuşla çağıracak ve dakikalarca taksi beklemek zorunda kalmayacak. Yerli ödeme sistemi Paycell sayesinde de yolcular isterse taksi ücretini Turkcell hattı üzerinden ödeyebilecek ve bunu ay sonunda gelen faturasında görecek. Ayrıca kredi kartı üzerinden yapılacak ödemelerde de Paycell altyapısı kullanılacak. Müşteri alışverişini de yolculuk sırasında yapabilecek, mağazadaki herhangi bir ürünü Paycell altyapısı sayesinde zaman kaybetmeden tabletten satın alabilecek.







- "Türkiye’de dijital yolculuk dönemini başlatıyoruz"





Taxi 7x24 projesi ile ilgili işbirliğinin duyurulduğu toplantıda bir açıklama yapan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, platformun Türkiye’de bir ilk olduğunu ve yolculuklarda dijital dönemi başlattığını kaydetti.

Erkan şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın ilk dijital operatörü olarak bu alanda edindiğimiz tecrübelerimizi hemen her sektörle paylaşmaya ve ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Yaptığımız bu işbirliğiyle şimdi de taksileri dijital hale getiriyoruz. Taxi 7x24’ün dijital taksilerine binecek yolcular da platformda bulunan Turkcell uygulamalarını kullanarak eşsiz bir dijital yolculuğu deneyimleyebilecek. Bu anlaşmanın aynı zamanda müşterilerimizin bir gününde yer alan 1440 dakikada dijital servislerimizle daha fazla yer alma hedefimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."





- "Trafiği unutturacak uygulamalar"





Turkcell’in güçlü mobil altyapısı sayesinde dijital hale gelen taksilerle vatandaşın daha konforlu yolculuk yapacağının da altını çizen Erkan, "Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda bu proje ile bir adım daha attık. Bu sayede insanlar hak ettiği hizmeti alabilecek. Platformda yer alan tabletlerde yakın zamanda yer alacak dünyanın en büyük müzik platformlarından olan fizy‘deki şarkılarla yolcular trafiği unutacak. Yine TV+ ile akşam kaçırdıkları dizileri, filmleri ya da canlı olarak maçları izleyebilecekler. Dergilik uygulamasına girerek yüzlerce dergi ve gazete içerisinden dilediklerini okuyabilecekler. Bu sayede yolcular trafiği unutacak." değerlendirmesinde bulundu.







- "Taksi sektörü, dünyada dijital dönüşüm ihtiyacının en yoğun olduğu sektörlerin başında geliyor"





Tetaş Elektronik Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin İncekara ise dünyada dijital dönüşüm ihtiyacının en yoğun olduğu sektörlerin başında taksi sektörünün geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"İhtiyaca cevap verilmediği için bu alanda arayışlar ve yeni oyuncular ortaya çıkıyor. Taxi 7x24 geleneksel sarı taksi sektörünü, Türkiye ve dünyada, dijital çağın gereksinimlerine ve müşterinin değişen beklentilerine cevap verecek şekilde geliştirilerek, Tetaş’ın 25 yıllık global tecrübesi ile tasarlandı. Proje sektörde dünyada bir ilke liderlik edecek en ileri teknolojilerle hayata geçirildi.

Taxi 7x24 platformu, tüm dünyada ölçü ve tartı kanunları ile regüle edilen, mühürlü bir kapalı kutu çözümün, açık bir platform olan Android tablete aynı regüaltif şartları karşılayacak şekilde taşınması ile başladı. Ardından, vizyonu ve yetenekleri ile hem taksi müşterisine hem de taksi şoförüne yepyeni imkanlar sunabilen akıllı bir dağıtım ağı olma yolunda benzersiz nitelikler kazandırıldı."



