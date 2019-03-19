KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) işbirliğinde "Dijital Çağın Trendleri" konulu panel düzenlendi.

KAYSO Konferans Salonu'nda düzenlenen paylaşım panelinde pazar analizi hakkında bilgi verildi.

2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü ve KalDer Kayseri Temsilciliği İstişare Kurulu Başkanı Dr. Tayfun Türkoğlu, burada yaptığı konuşmada, deneyimlerin paylaşılacağı böyle bir etkinliğin faydalı olacağını belirtti.

KAYSO Yönetim Kurulu ve KalDer İstişare Kurulu Üyesi Erkut Korkmaz da gelişen bilgi teknolojileriyle ortaya çıkan dijital dönüşümün, sosyal yaşantıda olduğu gibi iş dünyasında da bir takım yenilikleri beraberinde getirdiğini ifade etti.

Yenilikçi teknolojilerin şirketler üzerindeki etkisinin hızla arttığını anlatan Korkmaz, dijital dönüşüme uyum sağlayarak başarı gösterebilen şirketlerin rakiplerine göre yüzde 26 daha fazla kar ettiğini ve pazar değerlerini yüzde 12 artırma şansına sahip olduğunu aktardı.





