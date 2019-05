Dicle Nehri son 30 yılın en berrak görünümünde

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, yoğun yağış ve Dicle Barajı'ndaki su tahliyesi, Dicle Nehri'nin temiz akmasını sağladı.

Türkiye genelinde yağışların geçen yıla göre artış göstermesiyle nehir ve göllerdeki su miktarı yükseldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, yağmur ve kar dolayısıyla Keban, Dicle ve Batman'ın da aralarında yer aldığı baraj göllerinde olası taşkın riskine karşı su tahliyesi gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da da yoğun yağış ve Dicle Barajı'ndaki su tahliyesi sonucu Dicle Nehri, son 30 yılın ardından berrak bir görünüme kavuştu.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dicle Nehri'nde özellikle tarım alanları, sanayi ve evsel atıklardan kaynaklanan bir kirlilik söz konusu olduğunu söyledi.

Bu kirlilikten dolayı suyun renginin yeşilden griye, hatta kahverengiye döndüğüne dikkati çeken Kılıç, yaklaşık bir aydan fazladır suyun açık renkte temiz ve berrak aktığını belirtti.

Suyun bu haliyle kalabilmesi için sanayiciden çiftçiye kadar herkese görev düştüğünü anlatan Kılıç, suyu kirletecek atıklara dikkat edilmesi halinde, nehrin hep temiz akacağını kaydetti.

Temiz haliyle nehirde alabalık dahi yetişebileceğini ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:

"Biz balık ihtiyacımızın fazlasını buradan karşılayabiliriz. Dicle Nehri'nin bu görünümü bize iyi bir ders oldu. Önceki hali yeşil, gri ve kahverengi iken şimdi berrak, tertemiz bir su görünümüne kavuştu. Bu su, barajdaki rezervden bırakılan su. Barajda biriken su, tortusundan, kirinden arınmış sudur. Atıklar ve benzeri şeyler barajın dibine doğru çöker. Eğer dikkat edersek bu su hep böyle akacaktır. Bazı yerlerde Dicle Nehri'nden elde edilen su içme, sulama veya hayvancılıkta kullanılır."

Kılıç, nehrin kirletilmemesinin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Nehir, son 30 yıldır ilk kez bu mevsimde böylesine temiz akıyor. Daha önce bu mevsimde kirlilik kendini göstermeye başlardı ve nehir çamurlu akardı." diye konuştu.

