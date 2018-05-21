DHMİ'nin 85. kuruluş yıl dönümü

KAYSERİ (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) 85. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kayseri Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Kayseri Havalimanı Müdürü Fatih Koşak, havalimanında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, DHMİ'nin 85. yılını büyük bir mutlulukla yaşadıklarını belirtti.

DHMİ'nin ulaşım sektöründe etkin bir yeri olduğunu belirten Koşak, şunları kaydetti:

"Türk sivil havacılığı 2003'te başlayan serbestleşme sonrası adeta uçtu. Hava yolu halkın yolu oldu. Artık uçakla seyahat etmek imtiyaz olmaktan çıktı ve ihtiyaca dönüştü. Tam zamanında, hızlı, emniyetli konforlu, ve ekonomik bir ulaşımı sağlamak adına havacılık sektörüyle ilgili kamu ve özel tüm kuruluşlarla yakın iş birliğiyle çalışmalar devam etmektedir."

Koşak, 2018 yılı sonunda 14 bin 500 uçak ile 2 milyon 500 bin yolcu trafiğine ulaşmayı hedeflediklerini aktardı.







