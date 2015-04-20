DHKP-C’li Teröristin Mezarının Ziyaret Edilmesine Tepkiler Sürüyor

İstanbul’da Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla’nın Çanakçı’nın Karabörk köyündeki mezarının sol gruplar tarafından ziyaret edilmesine tepki gösteren bir grup Giresunlu, akşam saatlerinde eylem yaptı.Giresun Ata Park civarında toplanan grup yoğun güvenlik önlemleri altında Atatürk Meydanı’ndan Gazi Caddesi’ne yürüdü. Yürüyüş esnasında dev Türk bayrağı açan grup Şafak Yayla ve Berkin Elvan aleyhine sloganlar attı. Grup daha sonra tekrar Atatürk Meydanı’nda toplanarak İstiklal Marşı okudu. Okunan marşın ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.