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DGS 2020 sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuçları erken açıklar mı?
ÖSYM takvimine göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtilen DGS sınavı sonuçları ALES 2020 sınavının erken açıklanması nedeniyle öğrenciler tarafından merakla beklenmeye başlandı.
Genel 07.09.2020, 10:32
ÖSYM takvimine göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtilen DGS sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı ilan edilen ALES sınavının 4 Eylül tarihinde açıklanması sebebiyle DGS sınavına giren yüzbinlerce aday ÖSYM den gelecek habere gözlerini dikmiş durumdalar.