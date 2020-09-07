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DGS 2020 sonuçları açıklandı

ÖSYM takvimine göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtilen DGS sınavı sonuçları ALES 2020 sınavının erken açıklanması nedeniyle öğrenciler tarafından merakla beklenmeye başlandı.

Genel 07.09.2020, 13:27 07.09.2020, 13:31
DGS 2020 sonuçları açıklandı
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ÖSYM takvimine göre 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı belirtilen DGS sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacağı ilan edilen ALES sınavının 4 Eylül tarihinde açıklanması sebebiyle DGS sınavına giren yüzbinlerce aday ÖSYM den gelecek habere gözlerini dikmiş durumdalar.

Twitterda #DGS2020 etiketi altında yüzlerce öğrenci hem ÖSYM Başkanı Halis Aygün'e hemde ÖSYM nin kurumsal hesaplarına mesaj atarak serzenişlerini dile getiriyorlar.

VE SONUÇLAR AÇIKLANDI

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