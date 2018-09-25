Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'de terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasında Deyrizor ilindeki çatışmalar sürüyor.
Terör örgütleri DEAŞ ile YPG/PKK, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Heccin ilçesi ve çevresindeki Şiife, Süse ve Bagoz beldelerinde 11 Eylül'de başlayan çatışmaları şiddetli biçimde sürdürüyor.
Yerel kaynaklar, terör örgütü DEAŞ'ın, saldırılara YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde uyuyan hücreleri yoluyla karşılık vermeye çalıştığını bildiriyor.
DEAŞ, Bagoz belde merkezinde ilerlemeye çalışan YPG/PKK'lılara keskin nişancı, havan topu ve bomba yüklü araçlarla karşılık verirken, kaybettiği mahallelerin büyük bir kısmını yeniden ele geçirdi.
Çatışmalarda DEAŞ, 7 YPG/PKK'lı teröristi öldürdü, 3 kadın teröristi esir aldı.
Halihazırda beldenin büyük kısmı DEAŞ'ın elinde bulunurken, YPG/PKK ise 2 mahallede varlık gösteriyor.
DEAŞ, dün Heccin çölünde YPG/PKK'lıların bulunduğu bir noktaya havan topu saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu 3 YPG/PKK'lı terörist öldü, 5'i de ağır yaralandı.
DEAŞ'lı hücrelerin, Ömer petrol sahasındaki YPG/PKK'lılara ait bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu 2 terörist öldü. Deyrizor ilinin doğu kırsalında ise DEAŞ'lılar 2 YPG/PKK'lıyı öldürdü.
YPG/PKK, DEAŞ'ın işgalindeki diğer bölgelerde hiçbir ilerleme kaydedemedi.
Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle, Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.
DEAŞ ise Suriye'de 3 noktada varlığını sürdürüyor. Örgüt, Suriye topraklarının yüzde 3,3'ünü kontrolünde bulunduruyor.
YPG/PKK, 11 Eylül'de ABD ve Fransa desteğiyle DEAŞ'ı Deyrizor'daki son kalesinden çıkarmak için operasyon başlatmıştı.
Muhabir: Mohamad Misto, Adham Kako