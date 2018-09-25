Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

Terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar Suriye'nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinde devam ediyor. ABD ve Fransa desteğine rağmen ilerlediği alanlardan çekilen YPG/PKK, ağır kayıplar veriyor.