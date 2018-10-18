KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir’in Kaman ilçesinde, tarlada tohum ekimi sırasında devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Çadırlı Körmehmet köyünde çiftçilik yapan Cumhur Bozkurt'un (37) kullandığı 40 KL 319 plakalı traktör, tarlada tohum ekimi sırasında devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi çağrıldı. Bozkurt, sağlık ekibi ve vatandaşların yardımıyla sıkıştığı traktörün içinden çıkarıldı.
Bozkurt, olay yerindeki müdahalenin ardından Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.