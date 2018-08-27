Devrilen telefon direğinin altında kalan 2 çocuk yaralandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de devrilen telefon direğinin altında kalan iki kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 HP 5487 plakalı tır, Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde ilerlediği sırada taşıdığı konteyner telefon kablolarına takıldı. Bunun üzerine tellerin bağlı olduğu telefon direği devrildi.

Bu sırada direğin yanında oyun oynayan İlyas (3) ve Nisanur Yücel (13) kardeşler devrilen direğin altında kaldı. Aileleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, tırı Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta kavşağında durdurarak sürücüsünü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan, Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki bazı telefon direkleri ve kablolar da zarar gördü.