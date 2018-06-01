Devrilen kamyona otomobil çarptı: 2 yaralı

KARAMAN (AA) - Karaman'da devrilen meyve yüklü kamyona otomobilin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ali Yılmaz yönetimindeki 70 AG 971 plakalı kamyon, Karaman-Mersin karayolunun 30. kilometresindeki Sertavul geçidinde refüje çarparak devrildi. Bu sırada Gökhan Dursun (28) idaresindeki 42 ETF 78 plakalı otomobil devrilen kamyona çarptı. Kazada iki aracın da sürücüsü yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza sonucu kamyondaki meyvelerin yola saçılması nedeniyle trafik yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Yaralılara yardım için duran araç sürücülerinden Gökhan Tuğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza sırasında çok şiddetli yağmur yağdığını söyledi.

Devrilen kamyonu görünce durduklarını belirten Tuğlu, "Kasalarla yolun bir şeridini kapatarak diğer sürücüleri uyarmaya başladık. O sırada kazayı fark etmeyen otomobil sürücüsü kamyona çarptı." diye konuştu.