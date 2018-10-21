Devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Saray Mahallesi'nde beton mikseri üreten bir iş yerinde çalışan Muharrem Mengeş (38), kullandığı forkliftle çalıştığı iş yerine ait yakındaki başka bir binaya giderken devrilen forkliftin altında kaldı.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, vinç yardımıyla kaldırılan iş makinesinin altından çıkarılan Mengeş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan sürücünün cenazesi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.