Devrilen araçta sıkışan sürücü kurtarıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Aykut G. (28) yönetimindeki 06 FK 9165 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı Fatih Köprüsü'nde kontrolden çıkıp kaldırıma ve yol kenarındaki korkuluk demirlerine çarparak yana devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri geldi.
Bir süre araçta mahsur kalan sürücü, Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra tedbir amacıyla sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kazadan herhangi bir yara almadan kurtarılan sürücü Aykut G'nin araçta mahsur kaldığı sürede cep telefonuyla ilgilendiği görüldü.