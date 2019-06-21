Devrilen ağaç nedeniyle bir kişi yaralandı

Ankara (AA) -Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Maltepe ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kişinin üzerine...