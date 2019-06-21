Devrilen ağaç nedeniyle bir kişi yaralandı

Ankara (AA) -Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı hastaneye kaldırıldı.
Ankara (AA) -Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Maltepe ilçesinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki çınar ağacı, park halindeki otomobil ile bu sırada yoldan geçen bir kişinin üzerine...
Ankara (AA) -Ankara'nın Çankaya ilçesinde, ağacın yola devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı hastaneye kaldırıldı.