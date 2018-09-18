Devlet desteğiyle takılan biyonik kol ile okullu oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yaşayan ve doğuştan sağ kolu olmayan 8 yaşındaki Süleyman Metin, devletin yardımıyla takılan biyonik kol sayesinde okula başladı.

Merkez Bağlar ilçesinde oturan Metin ailesinin 3 çocuğundan biri olan Süleyman Metin, sol elinin parmakları ve sağ kolu olmadan dünyaya geldi. Okula gitmeyi çok istemesine rağmen engelinden dolayı eğitim hayatına başlayamayan Süleyman'ın durumu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında çalışma yürüten ekiplerin hane ziyaretinde tespit edildi.

SGK, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürülüğünün desteğiyle Süleyman'ın sağ koluna biyonik kol takıldı.

Süleyman Metin biyonik kolun takılmasının ardından bu yıl Bağlar Fatih İlköğretim Okulunda 1. sınıfa başlamanın sevincini yaşadı.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Halit Açar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASDEP ekiplerinin doğuştan kolu olmayan çocuğun çok istemesine rağmen eğitime devam edemediğini belirlediğini, bunun üzerine yaptıkları çalışma ile Süleyman'a biyonik kol takıldığını söyledi.

Süleyman Metin'in okula başlaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini aktaran Açar, "Bu kardeşimiz 8 yaşına kadar eğitimine devam edememişti. Çok şükür artık okula gidiyor. Süleyman bugün sevinçli bir şekilde akranlarıyla eğitime başladı." diye konuştu.

Küçük çocuk da biyonik kolu ile rahatça okula başladığını anlatarak, okuyup doktor olmak istediğini belirtti.

"Allah devletten razı olsun"

Baba Vedat Metin de oğlunun doğuştan sol eli ve sağ kolunun olmadığını, devletin sağladığı destekle oğluna biyonik kol takıldığını ifade ederek, evladının okula başlamasının mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Metin, "Allah razı olsun devletten, bize yardımcı oldu. Şimdi çocuğum rahatlıkla okula gidiyor. 8 yaşına kadar Süleyman'ı okutamadık. Biyonik kol yapıldı. İnşallah bundan sonra onu daha iyi okutacağız. Oğlum da çok mutlu." diye konuştu.

Fatih İlköğretim Okulu'nda öğretmen Vedat Ürüncan, Süleyman Metin'i sınıfta görünce çok duygulandığını belirterek, "Öğretmeni olarak elimden gelen tüm gayreti göstereceğim." sözlerine yer verdi.