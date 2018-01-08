Devlet desteğiyle kaz çiftliği kurdu

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde Sadık Yüceloğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı yüzde 65'i hibe 1 milyon 300 bin lira destekle kaz çiftliği kurdu.

Maliye Bakanlığından emekli 56 yaşındaki Yüceloğlu'nun hayatı, 2011 yılında bir arkadaşını ziyaret için gittiği İstanbul'da restoranda kaz eti siparişiyle değişti.

Yüceloğlu, ödediği hesabı fazla bulunca kaz çiftliği kurmaya karar verdi.

Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi'nde bulunan arazisine çiftlik kurmak için harekete geçen Yüceloğlu, TKDK'den yüzde 65 hibe ile 1 milyon 300 bin lira alarak işe koyuldu.

Yaklaşık 3 yıl önce 17 dönümlük araziye Avrupa Birliği standartlarında kaz çiftliği kuran Yüceloğlu, şu an kaz etini yediği İstanbul'daki restorana da kaz eti satıyor.

Yüceloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa AB standartlarındaki kaz çiftliğini kendisinin kurduğunu söyledi.

Çiftliği TKDK'nin desteğiyle kurabildiğini anlatan Yüceloğlu, kaz üretimine başladığı ilk yıllarda yeterli pazar olmadığı için satış yapamadığını belirtti.

Son 2-3 yıldır hem üretiminin hem de kaz etine talebin arttığını ifade eden Yüceloğlu, "İstanbul'da yemek yediğim restorana da kaz eti gönderiyorum. Bugün bütün Avrupa ülkelerinde kaz etinin kilosu 15 avrodan aşağı değil. Türkiye'de kırmızı ete ihtiyaç oldukça fazla ve kaz eti kırmızı etten daha güzel, daha lezzetli. Bu eti yemeyenin, 'Ben et yedim' demesi mümkün değil." diye konuştu.

- "Tek sorunumuz kesimhanemizin olmayışı"

Türkiye'de kaz üretimini ve sektörü iyi yerlere getirebilmek için çabaladığını vurgulayan Yüceloğlu, şöyle devam etti:

"Talep ve müşteri potansiyeli her geçen gün artıyor. Tek sorunumuz kesimhanemizin olmayışı. Kesimhane olmadığı için marketlere ürün satamıyoruz. Türkiye'de kaz kesimhanesi bildiğim kadarıyla sadece Çıldır'da var. O da otomatik değil. Seneye inşallah kesimhaneyi de tamamlayıp kazı Türkiye'de yeni yerlere getirmeyi düşünüyorum çünkü eti kırmızı etten daha lezzetli. Getirisi kırmızı etten daha fazla. Bütün arkadaşlara Türkiye'de bir ekmek kapısı açılacak. Yüzlerce hatta binlerce kişi bu sektörde ekmek yiyebilir."

Yüceloğlu, "Kesimhane olduğu gün buradan Türkiye'nin değil bütün Avrupa'nın kazını karşılayacağımıza inanıyorum." dedi.

Canlı kilosu 21 liradan kaz aldığını ifade eden Yüceloğlu, "Şu anda kuzunun canlı kilosunu 15-16 liradan satıyorlar. İnşallah bir gün, tuzuyla meşhur Çankırı'yı kazıyla meşhur edeceğiz. Seneye paketleme sistemine geçtiğimiz zaman marketlerde kazlarımızı göreceğiz inşallah." şeklinde konuştu.