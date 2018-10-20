Devlet Bahçeli, nikah şahidi oldu

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın oğlu Burak'ın düğün törenine katılarak nikah şahidi oldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın oğlu Burak ile Hilal Doğan'ın düğün töreni ATO Congresium'da yapıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in kıydığı nikahın şahitliğini ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş yaptı.

Genç çiftin nikahının kıyılmasının ardından mehter takımı gösteri yaptı. Düğüne partililer ve çok sayıda davetli katıldı.