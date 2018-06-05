Develi Belediyesinden iftar

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, Develi Belediyesince düzenlenen iftar programına katıldı.

Milletvekili Dedeoğlu, iftar öncesi ilçe esnafını ziyaret ederek, esnafla sohbet etti.

Develi Meydanı'ndaki iftarda halkla bir araya gelen Dedoğlu'na, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti Develi İlçe Başkanı Mehmet Durukan, AK Parti Milletvekili adayı Ali Saraçoğlu, BBP Develi İlçe Başkanı Fikret Ünal eşlik etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dedeoğlu, görev aldıkları süre boyunca ilçeye önemli yatırımlarda bulunduklarını, projelerin yeni dönemde de devam edeceğini belirtti.

Seçimlerde Develi halkından destek isteyen Dedeoğlu, "Cezaevi için Adalet Bakanlığı'na yer tahsisimizi yaptık. Hem ilçemiz hem de Kayseri'miz için iki önemli projeyi hayata geçireceğiz. Birincisi hayvancılıkla ilgili projemiz. İkincisi de hava ikmalini yeniden hizmet verir hale getirmek." diye konuştu.

Develi Belediye Başkanı Cabbar ise davete katıldıkları için Dedeoğlu'na teşekkür etti.

Program, İlçe Müftüsü Zekeriya Koçak'ın duasıyla son buldu.