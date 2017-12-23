Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Deve ve dana derisinden üretilen aksesuarlara yoğun ilgi

- Nevşehir'in turistik beldesi Göreme'de deve ve dana derisine şekil verilerek üretilen çeşitli aksesuarlara turistler yoğun ilgi gösteriyor - Deri ustası İnan: - "5 yıldır el emeğiyle farklı ürünler yapıyorum"

23 Aralık 2017 Cumartesi 10:34
Deve ve dana derisinden üretilen aksesuarlara yoğun ilgi
banner230

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Göreme beldesinde deve ve dana derisine şekil verilerek üretilen aksesuarlar, turistlerden yoğun talep görüyor.

Beldede deri ustası arkadaşından öğrendiklerini hevesle uygulayan ve zaman içinde kendi tarzını oluşturan Emre İnan (37), 15 metrekarelik küçük dükkanını hem atölye hem satış reyonu olarak kullanıyor.

Deve kemiğinden aletle deve ve dana derisine desen işleyen, ardından taşlarla süsleyerek cüzdan, bileklik, kolye gibi aksesuarlar üreten İnan, ortaya çıkardığı ürünlerle ilgili sosyal medya hesaplarından çeşitli dillerde bilgiler paylaşıyor.

Deri ustası İnan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlerin çoğunun sosyal medyadan bilgi edinerek veya arkadaş tavsiyesiyle dükkanına geldiğini, turizmin en durgun olduğu dönemlerde bile satışlarının iyi olduğunu söyledi.

Kapadokya'ya gelen turistlerin fabrikasyondan ziyade el emeği ürünlere daha çok ilgi gösterdiğini aktaran İnan, beldedeki en küçük dükkanlardan birisine sahip olduğu halde iş yerindeki hareketliliğin süreklilik gösterdiğini dile getirdi. İnan, "Diğer dükkanlarda hediyelik eşyalar al sat sistemiyle yapılıyor ancak ben kendim üretiyorum ve daha orijinal şeyler yapıp satmaya çalışıyorum. Turistler ilgi gösteriyor, yapım aşamasını izliyorlar, yaptığım şeyi o an alanlar da oluyor." diye konuştu.

İnan, bazı müşterilerinden özel sipariş aldığını, talep edilen ürüne göre farklı hayvan derileri temin ederek istenileni hazırladığını belirtti.

El sanatlarıyla uğraşmanın ruhuna çok iyi geldiğini ve kendini mutlu hissettiğini aktaran İnan, "Kara kalem çizimlerle başladım, ardından ahşap oyma yaptım. 5 yıldır el emeğiyle farklı ürünler yapıyorum. Yarı değerli taşlar ile deriyi süsleyerek, cüzdan, bileklik, kolye ve daha farklı şeyler yapıyorum. Para kazanmayı bir kenara bırakın, yaptığınız şeyi birinin beğenmesi çok sevindirici bir duygu." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Deri UstasıEmre İnanGöremeNevşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim