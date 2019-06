Dev yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

İSTANBUL (AA) - Kruvaziyer gemisi "Seven Seas Voyager", 722 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na yanaştı.

Burada demir atan 206 metre uzunluğundaki 11 katlı yolcu gemisi, limanda mehter takımıyla karşılandı.

İçinde havuz, gösteri merkezi, spor salonu ve güzellik salonunun da bulunduğu dev geminin yarın Kuşadası’na hareket edeceği öğrenildi.

Muhabir: İbrahim Halil Aktürk