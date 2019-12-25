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Dev gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti

İstanbul Boğazı'ndan 138 metrelik kargo gemisi ile 274 metre uzunluğundaki ham petrol tankeri geçiş yaptı.

Genel 25.12.2019, 20:08
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Dev gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'ndan Panama bandralı, 138 metre ve 3 bin 991 groston ağırlığındaki "Volgo-Don 207" isimli kargo gemisi ile Hindistan bandralı, 274 metre ve 81 bin 396 groston ağırlığındaki "Jag Lok" isimli ham petrol tankeri geçti.

"Jag Lok" isimli ham petrol tankerine geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkör eşlik etti.

Karadeniz'e açılan gemi ve tankerin geçişi, Beykoz kıyılarından görüntülendi.

#türkiye
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