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Dev gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçti
İstanbul Boğazı'ndan 138 metrelik kargo gemisi ile 274 metre uzunluğundaki ham petrol tankeri geçiş yaptı.
Genel 25.12.2019, 20:08
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İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'ndan Panama bandralı, 138 metre ve 3 bin 991 groston ağırlığındaki "Volgo-Don 207" isimli kargo gemisi ile Hindistan bandralı, 274 metre ve 81 bin 396 groston ağırlığındaki "Jag Lok" isimli ham petrol tankeri geçti.
Karadeniz'e açılan gemi ve tankerin geçişi, Beykoz kıyılarından görüntülendi.
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