Destici'den 23 Nisan mesajı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Çocuklarımızı, sevgi dolu ortamlarda, vatanını ve milletini ileriye taşıma ülküsüyle donatıp, kendi milli ve İslami kültürleriyle huzurlu ve mutlu bir şekilde yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Destici, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 99. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın gururla kutlandığını belirten Destici, "Çocuklarımızı, sevgi dolu ortamlarda, vatanını ve milletini ileriye taşıma ülküsüyle donatıp, kendi milli ve İslami kültürleriyle huzurlu ve mutlu bir şekilde yetiştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Çağdaş dünyada, gelişmiş milletler seviyesine ulaşmanın en önemli yollarından birinin kafaları ve vicdanları hür gençler olduğunu aktaran Destici, şöyle devam etti:

"Bunu da milli eğitimin temel amacı olan, müspet bilimlerin temeline dayanan güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde kabiliyeti artmış fikri hür, vicdani hür, irfanı hür, erdemli, kudretli nesiller yetiştirerek yapabiliriz. Devlet olarak, onlara bunları sağlamak için hiçbir fedakarlığı esirgememeliyiz. Ancak bu şekilde mutlu ve huzurlu bireyler yetiştirmeyi başarabiliriz. Ayrıca, Türk milletinin büyük ülküsüne ulaşması, yeterli bir kültür ordusuna sahip olmasını gerektirir.''

- "Özgür, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz"

Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve yaşatan TBMM'nin, demokratik kültürün yerleşmesi ve Türkiye'nin çağdaş ülkeler seviyesine yükselmesi konusunda da önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini bildiren Destici, Meclis'in gücünü yalnızca milletten aldığını ve bu çalışmaları yine milletin faydasına kullandığını belirtti.

Destici, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı hediye ettiği çocukların Türkiye'nin ve yarınların en önemli teminatı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"23 Nisan'ın bizim için en önemli anlamı, ideolojisi, dünya görüşü, felsefe ve inanç farkları ne olursa olsun, Türkiye'ye 'vatanım' ruhuyla bağlı, 'özgürlük, bağımsızlık ve vatanseverlik' ilkelerinden taviz vermeyen herkesin 'paylaşılamaz, vazgeçilemez, devir ve temlik edilemez bir değer' olduğunun altını çizmek istiyorum. Atalarımızdan 23 Nisan 1920 günü, bağımsız, temiz ve kutlu bir vatan teslim aldık. Gelecek nesillerimize de özgür, temiz ve kutlu bir vatan teslim etmeye mecburuz. Nasıl geçmişimizin bizim üzerimizde hakları varsa, gelecek nesillerimizin de bizlerin üzerinde hakları vardır. Kurucu iradenin 23 Nisan'ı 'Egemenlik Bayramı' olarak çocuklara hediye etmesinin altında yatan incelik ve gerçek de budur."