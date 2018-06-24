Destici, seçim sonuçlarını parti genel merkezinden takip ediyor

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin ilk sandık sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Hayırlısı olsun." dedi.

Destici, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını partisinin genel merkezinden takip ediyor.

İlk sonuçların memnuniyet verici olduğunu ifade eden Destici, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Destici, tüm sandıkların açılmasının ardından basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

Öte yandan partililer seçim sonuçlarına ilişkin verilerin televizyonlardan duyurulmaya başlamasının ardından memnuniyetlerini alkışlayarak gösterdi.

BBP de seçim sonuçlarını izleyecek basın mensupları için basın odası hazırlandı.