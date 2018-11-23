Destici, öğretmenlerle bir araya geldi

- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Muhsin Yazıcıoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğretmenlere karanfil verdi - Mustafa Destici: - "Öğretmenlerimizin de toplumumuzun her kesiminin olduğu gibi problemleri ve talepleri var. Bunları biliyoruz. Bunların aşılması noktasında da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz"