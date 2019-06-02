Dernek binasını öğrencilere açtı

AKSARAY (AA) - Aksaray’da bir dernek, toplantı salonunu üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin hizmetine açtı.

Aksaray Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Gani Durur, üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin bilgisayar, internet imkanlarından rahatça faydalanabilmeleri ve derslerine çalışabilmeleri için derneğin toplantı salonunu hizmete sundu.

9 günlük bayram tatilinde öğrencilerin mağdur olmaması için böyle bir uygulama başlattıklarını söyleyen Durur, şunları kaydetti:

“Burada sosyal bir olgu üzerinde duruyoruz. Uzun bir bayram tatili var. Bayram tatillerinde kamu kurum kuruluşlarımız ile kütüphanelerimiz hizmet vermiyor. 15 Haziran tarihinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerin ders çalışma noktasında sıkıntıları olduğunu gördük. Birde bayram dolayısı ile evlerin misafirlerle dolması bu öğrencilere ders çalışma kısıtlaması getirdi. Biz de dernek olarak kapılarımızı öğrencilere ücretsiz açtık. 9 günlük tatil boyunca onların hizmetine sunduk. Rahatlıkla ders çalışabilecekleri bir ortam oluşturduk. Kütüphaneyi ve evlerini aratmayan bir hizmet veriyoruz.”

