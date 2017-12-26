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Dernek başkanları Keskin'de buluştu

KIRIKKALE (AA) - Ankara'da faaliyet gösteren 24 ilin dernek başkanı, Keskin ilçesini ziyaret etti.Ankara Kırıkkaleliler Dernek Başkanı Abdullah Polat'ın düzenlediği toplantıya, Ankara'da faaliyet gösteren 24 ilin dernek başkanları...

26 Aralık 2017 Salı 10:58
Dernek başkanları Keskin'de buluştu
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KIRIKKALE (AA) - Ankara'da faaliyet gösteren 24 ilin dernek başkanı, Keskin ilçesini ziyaret etti.

Ankara Kırıkkaleliler Dernek Başkanı Abdullah Polat'ın düzenlediği toplantıya, Ankara'da faaliyet gösteren 24 ilin dernek başkanları ve üyeleri katıldı.

Hacı Taşan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Keskin Kaymakamı Muammer Köken, Keskin'in kültür varlıkları açısından çok önemli olduğunu söyledi.

İlçenin gezilecek çok yeri olduğunu vurgulayan Kaymakam Köken, "Kralların ressamı Rahmi Pehlivanlı'nın müzesinin de restorasyon çalışmalarının sürüyor. Bittiği zaman çok güzel olacak. Haydar Dede türbesi, Kurtuluş Savaşı Fişek Fabrikası gezilecek yerlerden bir kaçı sadece. Sulu mağaramız da kesinlikle görülmesi ve tanıtılması gerekiyor. Bütün vatandaşlarımızı Keskin'e davet ediyorum." diye konuştu.

Polat ise, Kırıkkale'nin en eski tarihi yapıya sahip yerinin Keskin ilçesi olduğunu ifade etti.

Program, Hacı Taşan’ın yeğenleri tarafından Keskin yöresine ve Neşet Ertaş'a ait türkülerin seslendirilmesiyle son buldu.


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