Derinkuyulu öğrenciler 6 kalite etiketi aldı

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunca yürütülen projeler, çeşitli kategorilerde altı kalite etiketi aldı.

Okulda düzenlenen programda, kalite etiketleri Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt ve Milli Eğitim İlçe Müdürü Yücel Irmak tarafından proje koordinatörü öğretmenlerden Aylin Akyüz ve öğrencilerine verildi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Yeşilyurt, projelere katkı sunan öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki eğitim projelerine gerekli desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Akyüz ise okullarının projelerle anılan başarılı bir eğitim yuvası olması için çalıştıklarını kaydetti.

Akyüz, okul öğretmenleri ve öğrencilerince uygulamaya konulan unutulan oyunlar, dünyamız, doğaya dokun, my favourite web 2, digital workshop ve twinnerlar yollarda projeleri dolayısıyla ulusal destek servisi tarafından dört Avrupa, iki de ulusal kalite etiketi ile ödüllendirildiklerini ifade etti.

