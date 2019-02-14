Derinkuyu'da

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu Ziraat Odası Başkanlığı tarafından "tarımsal sorunlar için çözüm yolları" toplantısı düzenlendi.

Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlar bir araya geldi.

Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçedeki çiftçilerin patates üretimine yoğunlaştığını, verimin düşük olduğu arazilerle ilgili çeşitli planlama yapıldığını belirtti.

Şen, "Patates üretiminde verimin düşük olduğu tespit edilen alanlarda dayanıklı ve sertifikalı patates üretilmesi için adım atılacaktır. Ekimi yapılacak patates çeşitlerinin Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçilerimize temin edilmesi yoluna gidilecektir. Patates ekiminin dışında bölgemizde alternatif ürün olarak kenevir ekiminin yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili de gerekli görüşmeler yapılmaktadır." dedi.

Toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ahmet Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Demir, CHP İlçe Başkanı Murat Yolalan, Esnaf ve Sanatkar ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Sarı ve muhtarlar katıldı.

