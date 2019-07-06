Derinkuyu'da spor şenliği düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından spor şenliği düzenlendi.

Hakkı Atamulu Kültür Parkı'nda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, yaz döneminde Kur’an kursuna devam eden 300 öğrenci katıldı.

Çeşitli spor dallarında karşılaşmaların düzenlendiği şenlikte, katılımcılar arasında kurulan takımlarla futbol ve voleybol maçları yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Turan, gazetecilere, "İlçemizde ilk kez spor şenliği düzenliyoruz. Hem Kur'an öğrenen hem de spor yapan çocuklarımız enerjilerini spor yaparak atıyor. Kaymakamımıza ve şenliğe destek olan paydaş kuruluşlara teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe, Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Ünlüer, davetliler ve öğrenciler katıldı.

