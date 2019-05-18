Derinkuyu'da şehit aileleri, gaziler ve yakınları iftarda buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan şehit aileleri, gaziler ve yakınları onuruna iftar programı düzenlendi.

İlçe Garnizon Komutanlığında düzenlenen programa, Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Yazıhüyük Belediye Başkanı Cengiz Çavdar, Cumhuriyet Savcısı Hayrullah Biçer, Garnizon Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hanifi Ok, Emniyet Amiri Resul Baydemir, İlçe Müftüsü Selami Kurt, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile askerler katıldı.

Kaymakam Yeşilyurt ve eşi Ayfer Yeşilyurt, şehit ve gazi aileleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

İlçe Müftüsü Selami Kurt tarafından okunan duanın ardından oruçlar açıldı.



Yeşilyurt, iftar programında yaptığı konuşmada, "Başımızın tacı şehit ve gazi ailelerimiz hoş geldiniz. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepiniz bizim için çok değerlisiniz. Kapımız sizlere her zaman açıktır. Bir bakıma da bu iftar benim için bir veda yemeğidir. Önümüzdeki haftalarda buradaki görevim sona erecek. Bizleri istediğiniz zaman arayabilirsiniz." dedi.

