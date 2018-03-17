Derinkuyu'da satranç turnuvası düzenlendi

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu'da Afrin kahramanları ve şehitlerini anmak için satranç turnuvası düzenlendi.

Derinkuyu 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu ile Türkiye Satranç Federasyon Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya, kasaba ve köylerde öğrenim gören 185 öğrenci katıldı.

Yarışmada 7 kategoride ilk üçe giren öğrencilere madalya verildi.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Nevşehir İl Temsilcisi Baş Hakemi Çağrı Türkçü, turnuva sonrası yaptığı açıklamada, turnuvaya rekor bir katılımın olduğunu söyledi.

Bütün şehitleri anmak adına Derinkuyu da bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve böyle bir turnuva düzenlediklerini belirten Türkçü, turnuvanın çok başarılı geçtiğini belirterek emeği geçen her kese teşekkür etti.



