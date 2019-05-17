Derinkuyu'da milli mücadele konferansı

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde, "Milli Mücadelenin Yüzüncü Yılı" konulu konferans verildi.

Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi Spor Salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa konuşmacı olarak katılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kalemli, milli mücadelenin Türk milleti açısından önemini anlattı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki ilk adımının 19 Mayıs 1919'da atıldığını belirten Kalemli, bugünün en önemli kazanımlarından olan bağımsızlığın kıymetinin, mücadelenin yıl dönümünde daha net anlaşılması gerektiğini kaydetti.

Osmanlı devletine batılılarca çeşitli tuzaklar kurulduğunu anlatan Kalemli, şöyle konuştu:

"Millet olarak 1. Dünya Savaşında birçok cephede mücadele verdik. Bazı cephelerde kazandık bazılarında kaybettik ama genel tabloya bakıldığında bu savaşlardan yenik çıktık. Savaş sonrasında Mondros Mütarekesi imzalandı. Mütareke ile Osmanlı, topraklarını kaybetti, işgalciler doğu bölgelerine doğru yayılacaktı. O dönemde düşmanlarımızın ülkemizde Ermeni ve Kürt devleti kurma planları vardı. 19 Mayıs'ı değerlendirirken bunları göz önüne almak gerekir. Mustafa Kemal Paşa'ya göre kurtuluşumuzun tek yolu kayıtsız şartsız tam bağımsız bir devlet kurmaktı. Milli mücadelenin yüzüncü yılında bilincin oluşması için tarihsel olayları bilmemiz lazım."

Konferansın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, Kalemli'ye teşekkür plaketi takdim etti.

