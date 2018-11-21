Derinkuyu'da

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri tarafından "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi.
Derinkuyu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler şiir okurken, semazenler gösteri düzenledi.
Programın sonunda, okul idaresince çeşitli kategorilerde gerçekleştirilen mektup ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt tarafından ödülleri takdim edildi.
Etkinliğe, Cumhuriyet Savcısı Ali Hasan Eysen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.