Derinkuyu'da karne töreni

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Mert Kumcu, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Şehit Selçuk Karabakla İlkokulunda düzenlenen törende, Kumcu, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Etkinlik sınıflarını gezerek yetkililerden bilgi alan Kumcu, daha sonra öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Kumcu, "Bugün ilçemizdeki 28 okulda, 4 bin 314 öğrencimiz karne sevinci yaşadı. Yaz tatilinde farklı etkinliklere katılın, kendiniz geliştirmek için gayret edin." dedi.

Kumcu, öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.