Derinkuyu'da İlköğretim Haftası kutlandı

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılışı ve İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Gazi İlkokulu'nda yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Derinkuyu Kaymakamı İsmail Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, öğrenci ve öğretmenlere tavsiyede bulundu.

Kaymakam Erdoğan, "Yeni eğitim öğretim yılına başladığınızda öğretmen ve öğrencilerin heyecanına ortak oluyoruz. Göreviniz öğrencileri sınavlara hazırlamak değil iyi insan yetiştirmek olmalıdır. Sevgili öğrenciler, sizlerden isteğimiz de bu günleri en iyi şekilde değerlendirmenizdir. Gelecekte, sizleri iyi yerlerde görmek isteriz." diye konuştu.

Etkinlikte, okuldan önceki dönem mezun olan öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarını okula yeni başlayan öğrencilere vererek devir teslimi yaptılar.

Öğrenciler, mezunlardan aldıkları bayrakları Kaymakam Erdoğan, Belde Belediye Başkanı Cengiz Çavdar ve Milli Eğitim İlçe Müdürü Yücel Irmak'a takdim etti.

Törenin ardından sınıfları inceleyen Erdoğan, öğrencilere çikolata dağıttı.

