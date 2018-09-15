Derinkuyu'da hibe alan girişimci mantar üretim tesisi kurdu

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından "Genç çiftçi projesi" kapsamında desteklenen Ümit Şengül (29), ilçedeki ilk mantar üretim tesisini kurdu.

Bakanlığa sunduğu projenin kabulüyle, 30 bin lira hibe alan Şengül, 100 metrekarelik alanda üretime başladı.

Tesisi ziyaret eden Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Şahin, girişimciliğinden dolayı Şengül'ü tebrik ederek, ilçeye yeni bir ürün kazandırması nedeniyle tebrik etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, "İlçemizde yoğunlukla patates üreticiliği yapılmaktadır. Farklı ürünlerin yetiştirilmesi ilçemiz açısından önemli. Ümit Şengül, bu adımı ile diğer üreticilere örnek olarak farklı ürünlere yönelme açısından bir kapı açmış oldu." dedi.

Şengül ise ürettiği mantarları paketleyerek bölge genelinde yeni bir pazar oluşturmayı hedeflediği söyledi.

Şengül, "Kurduğum tesiste mantar üretimine başladım. Yılda yaklaşık 10 ton ürün elde etmeyi bekliyoruz. İlçe ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı mutluyum. Mantar, ilçemiz için yeni bir ürün, diğer çiftçilere de tavsiye ediyorum. Şu anda il dışından talep gelmeye başladı." diye konuştu.



