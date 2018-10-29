Derinkuyu'da

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde, Alemdar İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından "Geleneksel Pilav Günü" düzenlendi.

Derinkuyu İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda konuşan derneğin ilçe temsilcisi Erdal Şahin, organizasyonun, İmam Hatip Lisesi mezunları arasında kaynaşmanın sağlanması amacıyla düzenlendiği belirtti.

Şahin, "Derneğimizin etkinliği geleneksel olarak devam etmektedir. Buluşmamızda, mezunlarımızla ilgili sorunlar, çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın hepsi farklı illerde ve görevlerde, bu program ile bir araya gelerek dostluğumuzu pekiştiriyoruz." dedi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de "Türkiye 90 yıl boyunca tek tip model yaratılmaya nasıl çalışıldığını gördük. İmam hatiplere geçmişte büyük kıyımlar yapıldı. Bu okullarda eğitim seviyesi ve kalitesini artırmaya çalışacağız." diye konuştu.

Programa, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Özgün, Dernek Başkanı Mehmet Kahraman, AK Parti İlçe Başkanı Bülent Aksoy, dernek üyeleri ve davetliler katıldı.