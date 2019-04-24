Derinkuyu'da çocuklar fidan dikti

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesine bağlı Suvermez köyünde düzenlenen etkinlikte fidan dikildi, uçurtma şenliği düzenlendi.

Suvermez Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, Alınkaya mevkisinde düzenlenen programda, köydeki ortaokul öğrencileri 150 çam fidanını bölgede daha önce oluşturulan hatıra ormanına dikti.

Etkinlik, yemek ikramının ardından uçurtma şenliği ile devam etti.

Dernek Başkanı Erdoğan Yücel, AA muhabirine, "Geleneksel etkinliğimizde öğrencilerimiz çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Amacımız, hem bu alanı ormanlık haline getirebilmek hem de çocuklarımıza ağaç sevgisi aşılayarak, gelecekte de ağaçları korumalarını sağlamaktır." dedi.

Yücel, bugüne kadar yaklaşık 10 bin fidanın aynı mevkide dikildiğini, etkinliği gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerini dile getirdi.