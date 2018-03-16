Derinkuyu'da

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKÇAM) tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Benim Adım Hayat" oyunu sahnelendi.

Derinkuyu Şerife Bacı Anaokulunda düzenlenene etkinlikte NÜKÇAM müdürü Yrd. Doç. Dr. Leyla Kahraman yaptığı konuşmada, 8 Mart'ın bir kutlama günü olmadığını kadınların hak mücadelesinin, insanca yaşamak için başlattığı mücadelenin miladı olduğunu söyledi.

Kadınların çok güçlü olduğunu belirten Kahraman, "Kadınların hak mücadelesinde bugüne kadar yürüttükleri mücadele sürecini ve kadının bugün hangi konumda olduğunu değerlendirmek için de önemli bir gün. Kadının şu andaki mevcut sorunlarını çözmek için farkındalık geliştirmek zorunda olmalıyız. Kadınlar durursa tüm dünya durur." diye konuştu.

Etkinlik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tiyatro topluluğu kadına yönelik sorunları işleyen yaşanmış öykülerden ilham alarak hazırlanan, "Benim Adım Hayat " adlı oyunun sahnelenmesiyle son buldu.



