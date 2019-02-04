Derinkuyu Ziraat Odası Başkanı Yavuz Şen oldu

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu Ziraat Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Ziraat Odası Toplantı Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

15 delegenin oy kullandığı genel kurulda, tek aday olarak seçime giren Yavuz Şen, oy birliği ile başkan seçildi.

Genel kurulda ayrıca, Ziraat Odası Meclis Başkanı için de seçim yapıldı. Durmuş Canbaş meclis başkanı olurken Erkan Hamurcu da meclis başkan vekili görevine seçildi.

Ziraat Odası Başkanı Şen, program sonunda yaptığı konuşmada, desteklerinden dolayı delegelere teşekkür etti.