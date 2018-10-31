Derinkuyu Yeraltı Şehri turistlerin ilgisini çekiyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki tarihi yeraltı yerleşim merkezi turistlerin ilgi odağı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı Kapadokya bölgesinde en çok ziyaret edilen tarihi ve kültürel alanlar arasında yer alan Derinkuyu Yeraltı Şehri, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Çin'de "2018 Turizm Türkiye Yılı" ilan edilmesi nedeniyle çok sayıda Çinli turistin yanı sıra kültür turizmine rağbet gösteren çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçiler, dar tünellerden geçilerek odalara ulaşılan yer altı yerleşim merkezini yakından görme imkanı buluyor.

Turist rehberi Nazmi Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turistlerin ilçeye ziyaretlerinde adeta tarihi bir yolculuğa çıktıklarını, bu durumun onlar için heyecan verici olduğunu belirtti.

Güngör, "Derinkuyu Yeraltı Şehri, bölgenin en büyük iki yer altı yerleşim alanından birisi. Geçmişte insanların burada yaşadığını öğrenen turistler, tüneller ve yaşam alanlarını gezisi sırasında farklı bir heyecan yaşıyorlar." dedi.