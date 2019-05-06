Derinkuyu yer altı şehrine yoğun ilgi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesindeki tarihi yer altı yerleşim merkezi adeta ziyaretçi akınına uğruyor.

Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerleri arasındaki sıralamada en çok ziyaretçi alan alanlar arasında bulunan Derinkuyu yer altı şehrinde, turizm sezonundaki hareketliliğin yansımaları görülüyor.

2019'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği, geçen yıllara kıyasla önemli oranda turist artışının yaşandığı bölgede, yerli ve yabancı konuklar, turist rehberleri eşliğinde yer altı şehirlerini keşfe çıkıyor.

Konuklar, yüzeyin yaklaşık 80 metre altına kadar inilerek, geçmiş dönemlerde kullanılmış olan bu alandaki yaşam odaları, ahır, şapel ve tünelleri geziyor.

Profesyonel Turist Rehberi Furkan Gökcan, yer altı yerleşim alanının özellikleri ve ziyaretçi yoğunluğu ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu.

Hafta sonları yerli turistlerin de gelmesiyle alanda fazlaca yoğunluk oluştuğunu dile getiren Gökcan, ziyaretçilerin geçmişte insanların yaşam sürdüğü alanları gezerken etkilendiklerini gözlemlediklerini ifade etti.

Gökcan, "Derinkuyu yer altı şehri çok anlam yüklü bir yer. Yerin altı mühendislik ve mimarlık harikası, egzotik bir ortam. Burada yaşanmışlığın, o dönemde ki insanları izleri var, bu durum turistleri cezbediyor. Yerli ve yabancı turistler yer altı şehrine hayran kalıyor. Turist grupları, alt katlarda yoğunluk oluşmaması için rehberleri eşliğinde kafile kafile giriş yaparak tarihi alanı ziyaret edebiliyor." dedi.



