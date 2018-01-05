Derinkuyu'da “Masal sınıfı“ açıldı

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesindeki Şerife Bacı Anaokulunda "Masal sınıfı" açıldı.

Öğrencilerin, hayal gücünü geliştirmek ve okula olan ilgilerini artırmak amacıyla oluşturulan sınıfın açılış kurdelesi, Belediye Başkanı Ahmet Balcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Irmak tarafından kesildi.

Okul Müdürü Afet Özdemir, açılış töreninde, "Özel dekorların yerleştirildiği sınıftan 60 öğrencimiz faydalanacak. Sesli ve görüntülü masal anlatma ve dinleme imkanına kavuştular." dedi.

Tanıtıcı slayt gösteriminin ardından sona eren törene, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ahmet Fatih Tatar, İlçe Müftüsü Ramazan Gökmen, öğrenci ve veliler katıldı.